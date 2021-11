Châtellerault La cabane à sucre... d'orge Châtellerault, Vienne Atelier écolo : lessive maison La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Atelier écolo : lessive maison La cabane à sucre… d’orge, 14 décembre 2021, Châtellerault. Atelier écolo : lessive maison

La cabane à sucre… d’orge, le mardi 14 décembre à 14:00

Fabriquer sa lessive maison, rien de plus simple ! Du savon, du bicarbonate… et le tour est joué ! Vous repartirez avec 1L de lessive dans un contenant que vous aurez ramenez pour l’atelier. **Venir avec un contenant vide d’1L**

Gratuit, pass sanitaire obligatoire

Proposé par le Centre Socioculturel des Minimes La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La cabane à sucre... d'orge Adresse Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville La cabane à sucre... d'orge Châtellerault