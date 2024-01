Atelier-école | Sérigraphie végétale Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, jeudi 15 février 2024.

Atelier-école | Sérigraphie végétale Imprimez vos compositions végétales ! Jeudi 15 février, 13h00 Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T13:00:00+01:00 – 2024-02-15T15:30:00+01:00

Fin : 2024-02-15T13:00:00+01:00 – 2024-02-15T15:30:00+01:00

Lilith Combe, sérigraphe de talent revient pour une série d’ateliers mettant à l’honneur l’art végétal…

Venez explorer l’univers de l’impression en sérigraphie avec une série d’écrans aux motifs végétaux et une multitude de couleurs éclatantes !

Après une découverte de l’histoire de la sérigraphie et son évolution, vous pourrez vous initier aux gestes du sérigraphe et réaliser des tirages uniques avec superpositions de couleurs et d’imprimés !

Vous aurez la possibilité de composer vos impressions à partir de six écrans (équivalent d’un pochoir) préparés avec des motifs végétaux papyrus, feuilles de gingko biloba, ombellifères… Décalages, nuances, jeu avec les motifs vous pourrez, en autonomie ou en petits groupes, personnaliser vos créations !

À partir de 10 ans. Durée 2h30

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}]

FMACEN045V505958

AMI