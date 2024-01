Atelier-Ecole | Sérigraphie « Affiches collection JACNO » Le Malesherbois, vendredi 8 mars 2024.

Initiez vous à l’art de la sérigraphie avec les oeuvres de Marcel JACNO…Familles

Pour mettre à l’honneur l’exposition « Marcel JACNO, typo-graphiste », Lilith Combe, sérigraphe de talent vous propose la reproduction d’oeuvres de JACNO en sérigraphie…

Ce dessinateur, peintre en lettres, affichiste, graphiste, designer, auteur, pianiste et en toutes circonstances typographe a dessiné beaucoup de polices d’écriture, mais aussi des affiches pour le monde du théâtre… Notamment les trois clés encore présentes sur les affiches du festival d’Avignon !

Après une découverte de l’histoire de la sérigraphie et son évolution, vous pourrez vous initier aux gestes du sérigraphe et réaliser des tirages papier uniques avec superpositions de couleurs et d’imprimés ! Une initiation pour petits et grands, à partir de 8 ans.

Vous repartirez avec vos tirages en sérigraphie.30 EUR.

70 Avenue du General Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire reservations@a-mi.fr

Début : 2024-03-08 15:00:00

fin : 2024-03-08 16:30:00



