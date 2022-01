Atelier-Ecole | Impression en sérigraphie Atelier-Musée de l’Imprimerie, 30 mars 2022, Le malesherbois.

Atelier-Ecole | Impression en sérigraphie

du mercredi 30 mars au mardi 12 avril à Atelier-Musée de l’Imprimerie

Dans la continuité de l’exposition le TEMPS DES VINYLES, l’AMI vous propose une plongée dans la sérigraphie à travers la reproduction de la pochette des Velvet Underground, réalisée par le plus célèbre des sérigraphes : Andy Warhol ! En compagnie d’une sérigraphe, vous découvrirez l’histoire de la sérigraphie, son évolution, et les gestes de l’impression. Puis vous deviendrez vous-même sérigraphe en imprimant la fameuse banane d’Andy Warhol en deux couleurs. Dans ce cours pratique vous apprendrez à manipuler de nouveaux outils tels que raclette et écran, et deviendrez expert du mouvement qui crée la magie d’une nouvelle œuvre ! Une initiation pour petits et grands. Vous repartirez avec votre sérigraphie. /! Prévoir une tenue à l’épreuve de l’encre. Des tabliers peuvent vous être prêtés Conformément aux annonces gouvernementales et aux décrets d’application publiés, le contrôle du pass sanitaire est appliqué à l’accueil du musée pour les publics à partir de 12 ans et 2 mois. Le port du masque reste obligatoire dès 11 ans.

Imprimez la banane de Warhol en sérigraphie !

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T15:30:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T16:30:00