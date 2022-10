Atelier-Ecole | Impression en sérigraphie

27 octobre 2022



2022-10-27 14:00:00 – 2022-10-27 15:30:00 Pour l’ouverture de l’exposition « Marcel JACNO, typo-graphiste », Lilith Combe, sérigraphe de talent vous propose la reproduction des oeuvres de JACNO en sérigraphie…

Ce dessinateur, peintre en lettres, affichiste, graphiste, designer, auteur, pianiste et en toutes circonstances typographe a crée beaucoup de polices d’écriture, dont le Film, adapté à la production d’affiche de cinéma… Après une découverte de l’histoire de la sérigraphie et son évolution, vous pourrez vous initier aux gestes du sérigraphe et réaliser des tirages papier uniques avec superpositions de couleurs et d’imprimés ! Une initiation pour petits et grands, à partir de 10 ans. Vous repartirez avec vos tirages en sérigraphie.

/! Prévoir une tenue à l'épreuve de l'encre. Des tabliers peuvent vous être prêtés

