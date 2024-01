Atelier-Ecole | Collage artistique Le Malesherbois, jeudi 22 février 2024.

Atelier-Ecole | Collage artistique Le Malesherbois Loiret

Découpez, composez, collez et créez votre affiche à la manière de Jacno…

L’apparition de la carte postale remonte à 1869 en Autriche. Elle répond alors aux besoins de correspondre rapidement sur un format réduit, avec des messages courts, des images explicites.

Mais ce médium peut aussi être détourné et devenir de véritables compositions artistiques… Depuis quelques années, Delfine Ferré, artiste plasticienne, utilise ce support pour envoyer petites pensées et clins d’œil à ses amies, et entretient avec elles une correspondance visuelle…

En associant des images diverses, des gravures de dictionnaires, des fleurs, des cartes, des personnages mythologiques, des morceaux de phrases, vous pourrez alors créer votre carte postale personnalisée, et adresser vous-aussi des messages chaleureux ou humoristiques à vos proches. .

70 Avenue du General Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire reservations@a-mi.fr

