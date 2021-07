Atelier-école à l’AMI : Gravure sur Tetrapak Atelier-Musée de l’Imprimerie, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Le malesherbois.

Atelier-école à l’AMI : Gravure sur Tetrapak

du jeudi 8 juillet au vendredi 6 août à Atelier-Musée de l’Imprimerie

Un atelier qui invite à la découverte de la gravure, avec des objets du quotidien et du matériel assez simple! Une belle manière de détourner les Tetrapak, ces briques d’emballage alimentaire! Cora Texier, artiste lithographe et membre d’ARTEGRAF vous propose de graver vos estampes et d’imprimer pour réaliser votre livre narratif dépliant A partir de 9 ans. Limité à 8 personnes Accès au musée et aux expositions inclus Un exemplaire de chaque estampe est destiné aux archives de l’Atelier Cora Texier Le musée est ouvert tous les jours de 9h à 17h30 sauf le lundi et le samedi matin. Nombre de places limité (8 personnes), il est recommandé de réserver vos places sur la Billetterie en ligne. Informations covid : le matériel utilisé est désinfecté et destiné à l’usage unique des participants pendant la séance. Il est recommandé de vous munir de votre masque.

Voir http://a-mi.fr/

Un atelier pour découvrir la gravure, au moyen de techniques légères

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T17:00:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T17:00:00