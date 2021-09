Le malesherbois Atelier-Musée de l'Imprimerie Le Malesherbois Atelier-école à l’AMI : Fabriquer son carnet relié Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois Catégorie d’évènement: Le Malesherbois

Musée associatif, l’Atelier-Musée de l’Imprimerie compte près d’une centaine de membres dont des artistes, des anciens imprimeurs, typographes, linotypistes… Les nouveaux aménagements ont permis l’accès à différents ateliers : Gravure, Lithographie, Reliure… De quoi apprendre des savoir-faire! Pour s’initier à la reliure, Amandine Boichot, relieure* et membre d’Artegraf vous propose d’apprendre le traditionnel point de chaînette qui sert à relier l’extrémité des cahiers les uns aux autres…. et de repartir avec un carnet unique fabriqué par vos soins ! *Pour plus d’informations : http://www.latelierdulibraire.com/ Le musée est ouvert tous les jours de 9 à 17h30 sauf le lundi et le samedi matin. Nombre de places limité, il est recommandé de réserver vos places sur la Billetterie en ligne. A partir de 14 ans.

Voir http://a-mi.fr/

Réalisez votre carnet blanc personnalisé de A à Z en reliure! Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T16:30:00

