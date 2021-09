Atelier-école à l’AMI : Découvrir la Reliure Atelier-Musée de l’Imprimerie, 12 octobre 2021, Le malesherbois.

Atelier-école à l’AMI : Découvrir la Reliure

du mardi 12 octobre au mardi 2 novembre à Atelier-Musée de l’Imprimerie

Musée associatif, l’Atelier-Musée de l’Imprimerie compte près d’une centaine de membres dont des artistes, des anciens imprimeurs, typographes, linotypistes… Les nouveaux aménagements ont permis l’accès à différents ateliers : Gravure, Lithographie, Reliure… De quoi apprendre des savoir-faire! Amandine Boichot, relieure* et membre d’Artegraf, vous présentera les différentes étapes de réalisation d’une reliure, les matériaux employés et leurs caractéristiques techniques. Vous pourrez vous exercer à la couture sur ficelle et réalisez des structures simples… *Pour plus d’information : http://www.latelierdulibraire.com/ L’atelier reliure se déroulera dans un espace dédié où il sera possible de participer à des formations. L’occasion de s’initier à la reliure et de mener un projet au long cours…

Voir http://a-mi.fr/

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T17:00:00;2021-11-02T13:00:00 2021-11-02T16:00:00