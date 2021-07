Atelier-école à l’AMI : Découverte de la Lithographie Atelier-Musée de l’Imprimerie, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Le malesherbois.

Atelier-école à l’AMI : Découverte de la Lithographie

Atelier-Musée de l’Imprimerie, le mardi 27 juillet à 14:00

Au sein de l’Atelier-Musée de l’imprimerie, nous vous proposons un atelier de découverte de la lithographie sur pierre, pour tous ceux qui souhaitent découvrir ce savoir-faire. Cette initiation est animée par Cora Texier, artiste lithographe et membre d’ARTEGRAF Vous aurez l’occasion de dessiner avec un médium gras puis faire un tirage sur presse à bras, en jouant sur le principe de la répulsion de l’eau et de l’encre grasse à la surface du support. Tout le matériel est compris. Vous pouvez apporter vos pinceaux, votre tablier … et votre croquis préparatoire si vous le souhaitez. Envie d’aller plus loin? Cora Texier propose au coeur de l’atelier-école deux stages de 4 jours en juillet et en octobre pour une approche plus approfondie de la lithographie. Le musée est ouvert tous les jours de 9h30h à 17h30 sauf le lundi, et le samedi matin. Il est recommandé de réserver vos places sur la Billetterie en ligne. ———————————————————————————— Informations covid : le matériel utilisé est désinfecté et destiné à l’usage unique des participants pendant la séance. Le port du masque est conseillé.

Voir http://a-mi.fr/

Découverte de la Lithographie sur pierre

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T17:00:00