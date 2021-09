Atelier-école à l’AMI : Atelier Typoénigme Atelier-Musée de l’Imprimerie, 30 septembre 2021, Le malesherbois.

Les rencontres ‘typoénigme’ se proposent d’installer des correspondances entre signes et sens. Il s’agit de jouer avec les homophonies, les expressions et artifices de la langue en réalisant la composition, l’impression de vos cartes typoénigmes. Aux côtés de Benoît Chené, membre de l’association Artegraf et passionné de typographie, vous pourrez découvrir les possibilités d’expression offertes par la typographie. Jouer avec les mots… et découvrir l’univers passionnant de la Typographie. Aucun prérequis n’est utile pour participer, matériel fourni, vous repartirez avec vos propres impressions. Le musée est ouvert tous les jours de 9h à 17h30, sauf le lundi et le samedi matin. Inscription recommandée sur la billetterie en ligne.

Voir http://a-mi.fr/

Un atelier pour jouer avec les mots… et les caractères d’imprimerie!

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T16:30:00