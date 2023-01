Atelier éco-vannerie Maraye-en-Othe Maraye-en-Othe Maraye-en-Othe Catégories d’Évènement: Aube

Aube Maraye-en-Othe Eur 30 35 Mercredi 25 janvier : MARAYE EN OTHE – Atelier éco-vannerie au Nid de Créateurs, de 14h à 17h. Animé par Adeline, artisan du papier, Adèle Soline. Venez confectionner un pot à crayons à partir de prospectus et réutiliser un matériau qui n’a peut de temps de vie ! Tarif adhérent : 30 €. Tarif non adhérent : 35 €. 5 personnes maximum. Sur réservation : niddecreateurs@yahoo.com niddecreateurs@yahoo.com Nid de créateurs

