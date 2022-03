Atelier éco-print Wattwiller Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

En lien avec l'exposition Botanica, venez expérimenter l'éco-print. Cette technique, aussi appelée "empreinte botanique sur textile", a été développée dans les années 90 par l'artiste australienne India Flint. Avec des végétaux de ceuillette et des plantes tinctoriales traditionnelles, créez vos propres textiles teints naturellement ! Les participants peuvent apporter un vêtement ou un accessoire en tissu naturel blanc à teindre ainsi que des végétaux s'ils le souhaitent (des plantes tinctoriales et du textile sont fournis).

