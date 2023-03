Découvrir le carton sous d’autres formes Atelier éco-lodie Mandelieu-la-Napoule Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Découvrir le carton sous d’autres formes Atelier éco-lodie, 1 avril 2023, Mandelieu-la-Napoule. Découvrir le carton sous d’autres formes 1 et 2 avril Atelier éco-lodie Je façonne le carton et le transforme en dentelle de carton et crée ainsi des luminaires ou des boites. La lumière donne toute sa valeur à travers la cannelure créant un jeu de lumière douce et poétique.

Le carton est une matière formidable qui peut être valorisée sous différentes formes et fonctions. Il peut se transformer en meubles solides et durables aussi bien qu’en dentelle de carton qui permet de transformer ce matériau opaque en matière translucide.

Je vous propose de venir découvrir ces transformations en composant de petites pièces.

