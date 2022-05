Atelier Eco Essentiel – dans ma cuisine, 11 août 2022, .

Atelier Eco Essentiel – dans ma cuisine

2022-08-11 – 2022-08-11

Pendant cet atelier convivial et interactif : multiples astuces concrètes, conseils et des recettes à tester. Vous repartirez avec vos réalisations : apéro et goûter zéro déchet, éponge et film de conservation durables, lait végétal, kombucha, Kéfir, paille maison, produit vaisselle, astuces à récurer, pastille lave vaisselle… Adopter un mode de vie plus sain, trouver des solutions efficaces, faciles et rapides, gagner en autonomie, en plaisir grâce au fait maison, le tout dans un esprit 100 % Naturel ! Débuter progressivement par des gestes simples au quotidien, une démarche positive et encourageante dans le respect des saisons et du cycle du vivant. Attention, la participation à cet atelier rend heureux et donne envie de se mettre à l’action immédiatement !! Animateurs professionnels diplômés Développement Durable. 3 recettes + un livret conseil + un cadeau surprise. D’avance merci pour les Océans.

Le 11 août 2022 à 9h30

escapadeglaz@free.fr +33 6 52 53 31 05 https://escapadeglaz.fr/

