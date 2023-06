Cuisson traditionnelle à l’ancien au four à pain et contes Atelier Ecla’Mosaïc Iteuil, 16 septembre 2023, Iteuil.

Cuisson traditionnelle à l’ancien au four à pain et contes Samedi 16 septembre, 17h30 Atelier Ecla’Mosaïc Gratuit. Sur inscription.

Cuisez vos pains, pizzas, tartes et autres gourmandises dans le four à pain traditionnel du hameau de la Clémençalière et profitez d’un repas partagé dans une ambiance chaleureuse.

Venez avec votre plat et enfournez le dans le vieux four !

Apportez vos assiettes, couverts et verres et partagez le repas.

Ensuite, prêtez vos oreilles à Francois Godard et laissez vous embarquer dans ses tiroirs à histoires par une nuit d’émeraude…

Une soirée tout en saveur et convivialité.

Atelier Ecla'Mosaïc 16 rue de La Clémençalière, 86240 Iteuil Iteuil 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 33 41 70 96 Atelier de mosaïque d'art dans un hameau fleuri avec lavoir et four à pain, face au château d'Aigne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

