Atelier de mosaïque d’art : démonstration, initiation, exposition 16 et 17 septembre Atelier Ecla’Mosaïc Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité.

Participez à une démonstration et une initiation de taille à la marteline ou à la pince, et profitez d’une exposition de travaux d’élèves et d’artistes dans un atelier-galerie de mosaïque d’art.

Venez découvrir la mosaïque antique ou contemporaine en vous initiant à la marteline ou à la pince et en réalisant une petite création composée de marbre, smalti, pate de verre, cailloux, miroir etc…

Ateliers d’initiation le samedi et le dimanche à 15h, 16h et 17h.

Atelier Ecla'Mosaïc 16 rue de La Clémençalière, 86240 Iteuil Iteuil 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine Atelier de mosaïque d'art dans un hameau fleuri avec lavoir et four à pain, face au château d'Aigne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Tania BEDIN