Participez à Sublimer le quotidien au travers d’un atelier Atelier Ecart-type, 31 mars 2023, Chaville.

Participez à Sublimer le quotidien au travers d’un atelier 31 mars – 2 avril Atelier Ecart-type

Atelier « Sublimer le quotidien» avec … « De sublimes cuillères ! » handicap moteur,handicap auditif,handicap visuel mi;hi;vi

Atelier Ecart-type 43 rue Anatole France 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France

«Sublimer le quotidien_» … avec «De sublimes cuillères_ ! »

Les visiteurs seront invités à créer un objet de la vie quotidienne, un objet utile et simple : une cuillère.

Par le modelage puis la décoration, le pastillage ou le texturage, ils seront invités à créer « leur sublime cuillère » …

Cuillère fantastique, futuriste, vivante, poétique, surréaliste …. chacun exprimera sa créativité et mobilisera le travail de la main pour modeler.

Cet atelier permettra la découverte des sensations, l’appréciation des difficultés et donc, le savoir faire des artisans.

Des visuels seront proposés pour favoriser la créativité. Chaque intervenant nommera sa cuillère sur une petite étiquette.

Les cuillères ainsi réalisées durant les Journées Européennes des Métiers d’Art seront disposées au sein d’une belle table dressée avec des créations utilitaires réalisées par des céramistes (Lisa Maïofiss et d’autres artisans de l’association « Le cercle des métiers d’art »), pour sublimer cette table mise en scène.

Le travail collectif permettra de constituer un tout avec l’ensemble des pièces, et fera l’objet de photos, qui illustreront l’apport des métiers d’art sur notre quotidien.

Au cours de ces 3 jours, des démonstrations de tournage auront également lieu, ainsi que la présentation de l’atelier et du travail du métier de céramiste.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T15:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Copyright Lisa Maïofiss