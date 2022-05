Atelier ébourgeonnage

Atelier ébourgeonnage, 11 juin 2022, . Atelier ébourgeonnage

2022-06-11 09:30:00 – 2022-05-14 L’ébourgeonnage vise à débarrasser la vigne de certaines pousses indésirables – les fameux gourmands que les jardiniers prennent aussi le temps de retirer sur les pieds de tomates ! Cette tâche est effectuée à la main, de début mai à mi-juin. Venez découvrir ce travail en compagnie du vigneron et/ou de nos ouvriers viticoles. Une dégustation de quelques cuvées du domaine accompagnées de mets régionaux conclura l’atelier. Envie de mettre la main à la pâte et d’apprendre à travailler la vigne en compagnie du vigneron ? Cet atelier est fait pour vous ! L’ébourgeonnage vise à débarrasser la vigne de certaines pousses indésirables – les fameux gourmands que les jardiniers prennent aussi le temps de retirer sur les pieds de tomates ! Cette tâche est effectuée à la main, de début mai à mi-juin. Venez découvrir ce travail en compagnie du vigneron et/ou de nos ouvriers viticoles. Une dégustation de quelques cuvées du domaine accompagnées de mets régionaux conclura l’atelier. Rendez-vous-dans-les-vignes dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville