Découverte d’un atelier Atelier Ebénisterie – La Tannerie – LAGNY SUR MARNE 77400, 1 avril 2023, Lagny-sur-Marne.

Découverte d’un atelier 1 et 2 avril Atelier Ebénisterie – La Tannerie – LAGNY SUR MARNE 77400

Découverte d’un atelier d’Ebéniste

Atelier Ebénisterie – La Tannerie – LAGNY SUR MARNE 77400 18 rue Marthe Aureau Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France

Venez découvrir l’atelier pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art :

Vous y verrez des meubles en cours de restauration, des outils, des machines, différentes essences de bois et d’odeurs.

Ébéniste et spécialisée dans la restauration de meubles de différentes époques et styles.

Ma passion, c’est le bois. Ma philosophie, c’est conserver les meubles sans rien soustraire ni détériorer, en respectant l’intégralité de son époque.

C’est aussi mêler des techniques anciennes et actuelles afin de satisfaire l’œil, tout en préservant l’authenticité et la fonctionnalité du meuble.

Installée au sein des Ateliers de la Tannerie qui regroupent plusieurs ateliers d’artisans et d’artistes… venez nombreux nous rendre visite !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

DI