Villeneuve-d'Ascq En visio-conférence Villeneuve-d'Ascq Atelier eaux florales et huiles végétales En visio-conférence Villeneuve-d'Ascq Catégorie d’évènement: Villeneuve-d'Ascq

Atelier eaux florales et huiles végétales En visio-conférence, 17 avril 2021-17 avril 2021, Villeneuve-d'Ascq. Atelier eaux florales et huiles végétales

En visio-conférence, le samedi 17 avril à 10:00

**Samedi 17 avril à 10h, un atelier DD en visioconférence pour savoir comment choisir son eau florale ou son huile végétale.** Comment choisir son eau florale ou son huile végétale ? Comment les utiliser pour prendre soin de sa peau ? Vous fabriquerez une lotion nettoyante. Inscriptions obligatoires ————————- * Inscription via le [formulaire en ligne](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-atelier-eaux-florale) à partir **du 3 avril 2021.** * Gratuit * 03 20 43 19 50 * [[ddvascq@villeneuvedascq.fr](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)

Gratuit

Samedi 17 avril à 10h, un atelier DD en visioconférence pour savoir comment choisir son eau florale ou son huile végétale. En visio-conférence Place allende 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-17T10:00:00 2021-04-17T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu En visio-conférence Adresse Place allende 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq