Espace culturel François Mitterrand, le mardi 29 juin à 09:00

**Atelier « e-commerce en UE et changements de règles TVA » organisé par la CCI de Savoie.** Atelie co-animé par : * la Cellule Conseil aux Entreprises de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Chambéry et un expert-comptable

Sur inscription

Atelier « e-commerce en UE et changements de règles TVA » organisé par la CCI de Savoie Espace culturel François Mitterrand 5079 place du Centenaire 73800 MONTMELIAN Montmélian Savoie

2021-06-29T09:00:00 2021-06-29T12:30:00

