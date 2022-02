Atelier duo fêtes des grands-mères – Cité du Chocolat à Tain-l’Hermitage La Cité du Chocolat Valrhona Tain l'hermitage Catégories d’évènement: Drôme

Atelier duo fêtes des grands-mères – Cité du Chocolat à Tain-l'Hermitage

le dimanche 6 mars à La Cité du Chocolat Valrhona

Au programme : confection d’une tarte à base de chocolat. Atelier de deux heures, deux horaires sont disponibles : de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00.

80€ (entrée Cité non obligatoire/en option) (pour 2 personnes)

Nouveau ! La Cité du Chocolat propose un atelier découverte en duo à l’occasion de la fête des grands-mères, pour partager un moment convivial avec sa grand-mère. La Cité du Chocolat Valrhona 12 avenue du Président Roosevelt Tain l’hermitage Drôme

