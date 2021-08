Malaunay Parc Georges Pellerin Malaunay Malaunay, Seine-Maritime Atelier duo cosmétiques naturels Parc Georges Pellerin Malaunay Malaunay Catégories d’évènement: Malaunay

Seine-Maritime

Mon P’tit Atelier de la COP21 et la commune de Malaunay vous proposent un atelier Parents-enfants de fabrication de cosmétiques Le jeudi 26 août 2021 de 15h30 à 17h30, confectionnez – 1 gel lavant corps et cheveux 100ml – 1 baume à lèvres Pour offrir ou prendre soin de soi. Chaque participant repart avec ses créations et le livret recettes. Atelier animé par “L’atelier de Mel” dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T15:30:00 2021-08-26T17:30:00

