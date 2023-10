L’atelier du journal renaît Atelier d’un journal – musée de l’imprimerie Louhans, 13 mai 2023, Louhans.

Avec Pierre Gauthey, imprimeur à la retraite dont la carrière a débuté au sein de l’atelier du journal de l’indépendant, visitez et assistez à la remise en route des presses et machines. Après avoir observés une démonstration, les plus jeunes visiteurs imprimeront à leur tour une carte postale souvenir.

Atelier d'un journal – musée de l'imprimerie 29 rue des Dôdanes 71500 Louhans Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Au bout du couloir longeant les bureaux, on entre dans l'atelier avec son impressionnante succession de machines : linotypes, presses, marbres, meubles à casses. Une salle, sur la gauche, où trônent les massicots, permet d'entreposer le papier.

Pour s’agrandir, l’atelier a enjambé le canal de la Sale : au fond, la rotative, et devant elle, la table des plieuses. À droite, une autre pièce avec la fondeuse, pour la fusion du plomb.

L’antenne de l’Écomusée est l’unique exemple français d’un atelier complet de presse au plomb, conservé dans ses locaux d’utilisation.

Près de trente ans après une première approche conservatoire, faisant la part belle au sauvetage, à l’entretien et à l’utilisation des machines avec des anciens de la maison et des professionnels, est venu le temps de l’interprétation des lieux.

Désormais conservée intacte et in situ dans son intégralité, cette imprimerie de presse et de commerce plus que centenaire (depuis 1878) est passée du stade de patrimoine en péril à celui de mémoire sociale, politique et collective de la Bresse.

L’évocation de ce journal à travers la vie quotidienne de ceux qui l’ont dirigé, et fabriqué, le dirigent et le rédigent encore deux fois par semaine dans la même ville permet de prendre en compte l’ensemble du territoire de la Bresse bourguignonne.

Il s’agit aujourd’hui d’améliorer et actualiser les prestations muséographiques du site et d’en développer la découverte et les animations proposées au public dans les divers ateliers existants mais aussi dans les nouveaux mis en place : atelier lithographique et de taille douce.

Musée municipal.

