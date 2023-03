L’atelier Dumas Piano Atelier Dumas Piano, 27 mars 2023, Montagny-en-Vexin.

L’atelier Dumas Piano 27 mars – 2 avril Atelier Dumas Piano

Connaissez-vous l’intérieur d’un piano ?

Nicolas et son équipe vous montreront les différentes étapes d’une restauration (la structure harmonique, le clavier, la mécanique et le meuble) et la nécessité de réunir différentes compétences dans les domaines de l’ébénisterie, la mécanique, l’acoustique et une connaissance des métaux et des bois.

Spécialistes des pianos historiques français des marques prestigieuses comme Pleyel, Erard et Gaveau, nous sommes labélisés « Maitre Artisan ». La transmission des savoirs et des savoirs-faire est très importante tout comme l’apprentissage des gestes ancestraux afin de réaliser des restaurations de pianos dans les règles de l’art et avec les matériaux de l’époque de l’instrument.

Nous pourrons également vous montrer des instruments tout à fait étonnants comme les pianos automatiques (ou pianos pneumatiques) ; c’est à dire des pianos qui jouent tout seuls via un rouleau de papier perforé. La plupart datent de 1880 à 1930.

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons durant cette semaine des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023.

« Sublimer le quotidien » en musique !

Entrée libre du lundi au samedi.

Le dimanche uniquement sur rendez-vous.

Atelier Dumas Piano 18 rue de la Molière,0240 Montagny en Vexin Montagny-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lespianosduvexin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/dumas.piano/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/DumasPiano/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.youtube.com/channel/UCEFbfssSxDoU3CqCIO2f_gw »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Piano atelier de piano

