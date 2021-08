Étoile-sur-Rhône Centre culturel Les Clévos Drôme, Étoile-sur-Rhône ATELIER : du ver au fil de soie Centre culturel Les Clévos Étoile-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

ATELIER : du ver au fil de soie Découvrez le passé industriel des Clévos, ancienne filature, à travers un atelier d’exploration de toutes les étapes nécessaires à la confection de l’ « or textile » : la soie. Essayez-vous aux techniques du dévidage du cocon et du moulinage ! Réservation obligatoire Durée : 1 h 30 À partir de 8 ans Groupes de 15 personnes maximum (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période). Duo adulte /enfant ou famille jusqu’à 4 personnes 3 horaires d’atelier : 10 h 30 – 14 h – 16 h

Gratuit

Découvrez le passé industriel des Clévos, ancienne filature, à travers un atelier d'exploration de toutes les étapes nécessaires à la confection de l' « or textile » : la soie. Centre culturel Les Clévos 390, route de Marmans, 26800 Etoile-sur-Rhône, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

