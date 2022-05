Atelier du travail qui relie – Ecopsychologie – aux Amandiers Saint-Crespin, 3 juin 2022, Saint-Crespin.

Atelier du travail qui relie – Ecopsychologie – aux Amandiers Saint-Crespin

2022-06-03 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-05

Saint-Crespin Seine-Maritime Saint-Crespin

Anne BERSOULT, psychologue et passeuse de nature, vous propose un séjour inspiré du TRAVAIL QUI RELIE de Joanna Macy et d’une approche sensible de la Nature. Cet atelier a vocation de soutenir le désir et la capacité à prendre part à la guérison de notre monde.

L’accueil aura lieu en camping aux Amandiers.

La situation environnementale et climatique vous touche ? Vous vous sentez concerné par les dommages causés à la biodiversité et aux écosystèmes ? Vous vivez parfois du découragement, de l’anxiété, de l’indignation ou de l’impuissance face à ces questions ? Vous sentez l’élan de participer au changement de cap et recherchez le soutien et la solidarité nécessaires pour trouver le courage de vous engager ?

La spirale du Travail qui Relie a été conçue pour répondre à ces attentes grâce à des exercices pratiques et expérientiels, en groupe ou en individuel (cercles de paroles, méditations, pratiques en milieu naturel, temps créatifs, éco-rituels). Elle nous invite à explorer notre lien sensible avec le vivant, à redécouvrir notre place dans ce monde puis accueillir et exprimer les émotions que nous ressentons face aux dégradations des écosystèmes et à la destruction de la biodiversité. En changeant notre regard sur le monde et en sentant la présence de cet immense organisme vivant dont nous faisons partie, nous pouvons de nouveau puiser dans notre lien à l’autre, humain et non humain, le courage et la force nécessaires de nous remettre en action au service de la vie.

Ce qu’il vous est proposé de vivre :

– Les 4 étapes du processus de la spirale

– Des éco-rituels et des pratiques de connexion au vivant non humain que vous pourrez ensuite intégrer à votre quotidien

– Des temps de connexion à soi et des temps de partage en groupe

– L’apport d’éléments de théorie (Joanna Macy et les origines, les étapes de la spirale, force de l’éspérance, le Travail qui Relie dans la grande toile des éco-pratiques)

– Un ancrage dans vos valeurs profondes : La parole sera donnée à la petite voix intérieure qui vous guide vers votre meilleure place dans la grande toile du vivant

– Une clarification de vos objectifs, projets ou souhaits pour l’avenir

– Une curiosité et une confiance pour explorer votre chemin plus avant

Dates : Du vendredi 3 Juin 2022 à 17h

au dimanche 5 Juin 2022 à 17h

Tarif : 100€ permettant de couvrir les frais liés à l’organisation de l’atelier (fournitures, temps de préparation, petits-déjeuners, l’accueil aux Amandiers pour 2 nuits en camping) + adhésion à l’Association « Les Amandiers » à partir de 15€.

A ce montant s’ajoute une participation libre et consciente pour le travail de facilitation durant l’atelier qui s’effectuera à la fin du séjour, pour celles et ceux qui le souhaitent *

Conseils :

La nature est un élément important de cette proposition d’atelier. Nous passerons une partie de ces 2 journées à l’extérieur. Prévoyez des vêtements confortables, adaptés à la météo.

N’oubliez pas un carnet. Vous pourrez ainsi remporter vos pépites à la maison.

Prenez votre tente avec votre nécessaire de couchage et de toilette.

Les repas seront pris hors du sac : Apportez un plat végétarien et un dessert pour 4 personnes à partager. Les petits déjeuners seront fournis.

Public : Inscription obligatoire auprès « des Amandiers » : 0767074504

Nombre de places limitées à 12 personnes.

N’hésitez pas à me contacter pour poser vos questions – Tel : 06 26 54 14 29

Un nombre minimum d’inscription est nécessaire pour assurer les échanges et le partage.

Animatrice : Ma rencontre avec différentes pratiques telles que le Travail Qui Relie, les 8 Shields, l’Approche Sensible et les Ecorituels, a été, pour moi, fondatrice et je me sens profondément vivante, ancrée et soutenue lorsque je partage ces moments de connexion avec d’autres. Je suis intimement persuadée de la dimension thérapeutique et soignante de la connexion à soi, aux autres et au vivant et ouvrir un espace comme celui-ci me semble un merveilleux cadeau à offrir au monde, pour nous aider à nous transformer peu à peu en profondeur. Je suis aujourd’hui mon chemin en accompagnant les personnes sur leur chemin de vie personnel.

les.amandiers@hotmail.com +33 7 67 07 45 04 https://lesamandiers76.wixsite.com/lesamandiers/atelierletravailquirelie-ecopsychologie

Saint-Crespin

