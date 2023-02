Restauration d’Objets d’Art et Encadrement sur mesure Atelier du temps passé, 1 avril 2023, Paris.

Restauration d’Objets d’Art et Encadrement sur mesure 1 et 2 avril Atelier du temps passé

Démonstrations de restaurations d’œuvres d’art et d’encadrements sur mesure

Atelier du temps passé 3 avenue Daumesnil 75012 Paris Quartier des Quinze-Vingts Paris 75012 Île-de-France

RESTAURATION D’OEUVRES D’ART et ENCADREMENTS DE QUALITE !

Venez à la rencontre de professionnels experts dans la conservation et la restauration des oeuvres d’art, découvrez les secrets des objets d’art et de leur mise en valeur !

De nombreuses démonstrations de restauration d’objets d’art seront présentées lors de ces journées exceptionnelles.

Venez observer différentes techniques de conservation-restauration de tableaux, de dessins, de gravures, de sculptures, d’oeuvres d’art classiques ou contemporaines, de cadres anciens dorés ou peints.

Quelle que soit le support (papier, carton, toile, bois, métal, plâtre, résine, etc.), l’époque (de l’antiquité au contemporain), les dimensions (miniature au mural), les oeuvres d’art subissent les méfaits du temps et nécéssitent parfois une intervention rigoureuse et professionnelle…

Les oeuvres d’art peuvent subir des dommages incroyables au fil du temps, rupture d’accrochage, manipulations douteuses, stockage ou emballage hasardeux, dégâts des eaux, incendie, vandalisme ou simplement démodés et “remis au goût du jour” par des mains indélicates, elles peuvent alors présenter des état incroyables !

Trous qui ressemblent à des cratères lunaires, déchirures dignes du grand canyon, craquelures dignes des plus belles rides d’expression, déformations qui ressemblent à des bosses sur le front d’un boxeur, galeries d’insectes comme des tranchées, couleurs ternies, jaunâtres ou brunâtres dignes des fumées les plus polluantes, piqures de rouille qui ressemblent à des tâches de rousseur, brisures, cassures ou lacunes défigurant l’objet, autant d’accidents qui font partie de l’oeuvre d’art et qui marquent le temps mais dites-vous que chaque oeuvre d’art peut, et mérite d’être sauvée…

Il existe de nombreuses techniques pour remettre ces œuvres d’art en bon état de conservation, chacune exactement adaptée à l’artefact, et mises en oeuvre selon des protocoles bien établis :

Les traitements curatifs assainiront les matériaux constitutifs des attaques biologiques,

assainiront les matériaux constitutifs des attaques biologiques, Les interventions structurelles pourront consolider, assembler les morceaux ensemble,

pourront consolider, assembler les morceaux ensemble, Les refixages permettront de stabiliser les couches superficielles les plus fragiles,

permettront de stabiliser les couches superficielles les plus fragiles, Les nettoyages enlèveront toutes les crasses, les vernis oxydés et les résidus indésirables afin de réveler la luminosité ou l’intensité d’origine,

enlèveront toutes les crasses, les vernis oxydés et les résidus indésirables afin de réveler la luminosité ou l’intensité d’origine, Les comblements des lacunes restitueront les matériaux d’origine avec la technique de l’artiste,

des lacunes restitueront les matériaux d’origine avec la technique de l’artiste, La réintégration de la couleur rendra invisible les anciens accidents,

de la couleur rendra invisible les anciens accidents, Les vernissages, mises sous verre, et protections des revers , permettront de protéger l’oeuvre des pollutions environnementales,

, permettront de protéger l’oeuvre des pollutions environnementales, Et tant d’autres techniques adaptées spécifiquement à l’objet tout en respectant son histoire…

Mais attention, la restauration d’oeuvres d’art est un processus complexe qui nécessite une expertise professionnelle. Le restaurateur, diplômé et expérimenté, n’interviendra que selon la nécessité, tout en respectant la déontologie internationale. Lui seul évalue clairement les altérations, et saura maîtriser les outils traditionnels comme les techniques les plus innovantes, la technologie est ici dans notre quotidien, sans jamais aucune improvisation…

Il est donc préférable de ne pas essayer de faire quoique ce soit vous-même à moins que vous ne vouliez finir avec une oeuvre qui aura perdu toute sa valeur ! On ne s’improvise pas restaurateur du patrimoine ! De trop nombreux faits divers ont fait la une des médias, au détriment d’oeuvres d’art parfois irrémédiablement perdues !

N’hésitez donc pas à confier cette tâche à un restaurateur-conservateur professionnel expérimenté afin déviter de finir avec une œuvre qui aura perdu toute sa valeur, tant esthétique que patrimoniale.

Une oeuvre d’art est une pièce unique qui mérite d’étre traitée comme il se doit… Venez nous rendre visite, notre équipe d’experts sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions durant les Journées des Métiers d’Art !

ENCADREMENT

Nouveau corner pour nouvelle technologie

Un nouveau corner, spécialement conçu pour l’encadrement sera présenté durant ces Journées Européennes des Métiers d’Art, vous permettant de visualiser différents modèles de cadres en réalité virtuelle.

Venez avec vos tableaux ou vos oeuvres sur papier, ou même seulement avec leurs photos, sans oublier les dimensions, et appréciez de les voir encadrés sous différentes coutures…

La réalité virtuelle entre à l’Atelier du Temps Passé, avec un choix immense de propositions, pour votre plus grand plaisir !



