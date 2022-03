Atelier du spectateur en lien avec le spectacle “Stallone” Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire

Atelier du spectateur en lien avec le spectacle "Stallone" Le Creusot, 12 mars 2022
L'arc – scène nationale Le Creusot Espace François Mitterrand

2022-03-12 – 2022-03-12 L’arc – scène nationale Le Creusot Espace François Mitterrand

Destiné à un groupe pré-constitué ou d'individuel, l'atelier permet de créer les conditions d'une discussion riche et apaisée (dé-passionnée) autour d'un objet artistique. Idéal pour des spectateurs pensant « n'avoir rien compris » ou qui sont « passé à côté » de la proposition artistique. Il n'y a jamais d'erreur ou de mauvaise contribution. Les exercices permettent de passer d'une expression individuelle à une expérience partagée en groupe pour redéployer enfin le ressenti personnel de chaque spectateur. En fin d'atelier, la parole exprimée est généralement posée et dense et reçoit un écho tout à fait singulier de la part des membres de l'équipe artistique rencontrés.

billetterie@larcscenenationale.fr +33 3 85 55 13 11 https://www.larcscenenationale.fr/

