Atelier du spectateur : apprenez à faire une critique de spectacle Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier du spectateur : apprenez à faire une critique de spectacle Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette, 4 février 2023, Paris. Du samedi 04 février 2023 au samedi 18 mars 2023 :

. payant Tarifs (spectacles compris) : 48 €, 33€ (étudiants)

Inscription : avant le 25/01/23 Sortez du traditionnel « j’aime » ou « j’aime pas » et devenez expert de la critique accompagné par Mathieu Dochtermann, journaliste culturel. IVT – International Visual Theatre et le Mouffetard – Centre national de la Marionnette vous proposent 5 rendez-vous de février à mars 2023 (ateliers et spectacles) pour apprendre à élaborer une grille d’analyse, à orienter votre attention, à débattre de vos opinions et à les mettre en forme autour de deux spectacles : « Dévaste-moi » à IVT et « La langue des cygnes » au Mouffetard. Les critiques mises en capsules vidéo seront publiées sur les sites des deux théâtres et de Média’Pi ! En présence d’interprètes LSF-Français Calendrier

– Rencontre et méthodologie : samedi 4 février 2023 de 14h à 17h au Mouffetard – CNMa – Spectacle « Dévaste-moi » et rencontre avec l’équipe artistique : jeudi 9 février 2023 à 19h à IVT – Atelier d’analyse collective autour de « Dévaste-moi » : samedi 11 février 2023 de 13h30 à 16h30 à IVT – Spectacle « La langue des cygnes » et rencontre avec l’équipe artistique : mercredi 15 mars 2023 à 20h au Mouffetard – CNMa – Atelier d’analyse collective autour de « La langue des cygnes » : samedi 18 mars 2023 de 14h à 17h au Mouffetard – CNMa Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette 73, rue Mouffetard 75005 Paris Contact : http://lemouffetard.com/content/les-rdv-bilingues-frlsf-1 01 84 79 44 44 contact@lemouffetard.com https://www.facebook.com/LeMouffetardTAM https://www.facebook.com/LeMouffetardTAM https://billetterie.lemouffetard.com/spectacle?id_spectacle=598&lng=1

Jean-Louis Fernandez Dévaste-moi @ IVT

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Mouffetard - Centre national de la Marionnette Adresse 73, rue Mouffetard Ville Paris lieuville Le Mouffetard - Centre national de la Marionnette Paris Departement Paris

Le Mouffetard - Centre national de la Marionnette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier du spectateur : apprenez à faire une critique de spectacle Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette 2023-02-04 was last modified: by Atelier du spectateur : apprenez à faire une critique de spectacle Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette Le Mouffetard - Centre national de la Marionnette 4 février 2023 Le Mouffetard - Centre national de la Marionnette Paris Paris

Paris Paris