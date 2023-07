Visite guidée de l’atelier du souffleur de verre Atelier du souffleur de verre – Manoir Philip Saint-Galmier Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Galmier Visite guidée de l’atelier du souffleur de verre Atelier du souffleur de verre – Manoir Philip Saint-Galmier, 16 septembre 2023, Saint-Galmier. Visite guidée de l’atelier du souffleur de verre 16 et 17 septembre Atelier du souffleur de verre – Manoir Philip Tarif : 2€. Pierre Marion, maître verrier, accueille les curieux pour une démonstration commentée. Il fabriquera des objets uniques et dévoilera ses secrets de création. Atelier du souffleur de verre – Manoir Philip Avenue du 19 mars 1962, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 54 05 06 http://www.saint-galmier.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

