Ateliers « Boule de Noël » Atelier du Souffleur de verre Louhossoa, 31 décembre 2023 07:00, Louhossoa.

Louhossoa,Pyrénées-Atlantiques

Tous les mercredis, samedis et dimanches.

Descriptif de l’atelier : choix des couleurs, maniement de la canne, pose des couleurs, soufflage de votre boule et tranchage de la boule de Noël. Sur réservation uniquement..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Atelier du Souffleur de verre

Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every Wednesday, Saturday and Sunday.

Workshop description: color selection, cane handling, color application, bauble blowing and bauble slicing. By reservation only.

Todos los miércoles, sábados y domingos.

Descripción del taller: elección de los colores, manipulación de la caña, aplicación de los colores, soplado de la bola y corte de la bola. Sólo con reserva previa.

Jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag.

Beschreibung des Workshops: Auswahl der Farben, Umgang mit dem Stock, Aufbringen der Farben, Blasen Ihrer Kugel und Schneiden der Weihnachtskugel. Nur nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque