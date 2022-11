Atelier du Sinange – La distillation à l’alambic

2022-11-22 13:00:00 – 2022-11-22 16:00:00 EUR 25 25 Frédérique vous propose :

– Un atelier de découverte de la distillation de plantes aromatiques que nous cueillerons sur place et réalisation de bain de bouche.

Réservation OBLIGATOIRE (pas plus de dix participants par atelier) : 06 17 98 50 45 ou frederique.blin@inspiritdesign.com.

Programme détaillé des Ateliers 2022-2023 à télécharger !

