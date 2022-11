Atelier du Sinange – Crème hydratante et baume pour les lèvres Clairac Clairac Catégories d’évènement: Clairac

Lot-et-Garonne Clairac Lot-et-Garonne EUR 25 25 Frédérique accueillera toute personne intéressée par la Nature, les produits naturels « faits maison », pour participer à des ateliers conçus autour des produits de ses ruches (installées sur place) et des plantes sauvages.

A chaque rencontre mensuelle de « cosmétiques maison » :

– Une petite promenade pour découvrir environ 2 plantes autour de la maison (si la météo le permet).

– Un atelier au cours duquel vous réaliserez des cosmétiques, chaque participant emportera ses créations et pourra les refaire grâce aux recettes données.

– Une petite dégustation des produits de sa boutique (miel, pain d’épices, biscuits, infusions…).

Réservation OBLIGATOIRE (pas plus de dix participants par atelier) : 06 17 98 50 45 ou frederique.blin@inspiritdesign.com.

