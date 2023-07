Visite de l’atelier du sculpteur Pierre Vallauri Atelier du sculpteur Pierre Vallauri Jouques, 16 septembre 2023, Jouques.

Pierre Vallauri, artiste vivant et travaillant à Jouques depuis 40 ans, « citoyen du patrimoine » à double titre, vous propose la visite de son atelier de création.

L’artiste souhaite, faire partager aux visiteurs son métier d’artiste plasticien-sculpteur et sa passion pour l’art de notre temps, qui n’exclue pas les œuvres du passé. Dans ce beau village de Jouques, les participants aux Journées Européennes du Patrimoine pourront ainsi aller de l’atelier d‘Antoine Sartorio au cœur du village à celui de Pierre Vallauri le long du Réal.

L’artiste parlera de la technique de la fonte de bronze, de la fabrication de la pâte à papier ou encore des ses premiers travaux de lissier en regard des œuvres exposées. Il espère ainsi un dialogue fructueux avec les visiteurs curieux et avides de savoir comme par les années passées.

Atelier du sculpteur Pierre Vallauri 501 route des Estrets, 13490 Jouques Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 73 88 14 18 http://www.pierrevallauri.com http://enquetedimages.blogspot.com À l’ombre des platanes, l’atelier est situé au bord de la rivière. Soit en automobile, soit à pied en partant du village

