Reprise des ateliers du samedi aux Fermiers Généreux, proposé par l’association Vergers Urbains Les Fermiers Généreux, un lieu de ressource dédié à l’alimentation et l’agriculture urbaine. Espace d’interactions sociales, d’échanges, de transformation alimentaire et de cuisine partagée. Plus d’info sur Vergers Urbains : [[http://vergersurbains.org/](http://vergersurbains.org/)](http://vergersurbains.org/) Plus d’info sur le projet des Fermiers Généreux : [[https://www.facebook.com/fermiersgenereux/](https://www.facebook.com/fermiersgenereux/)](https://www.facebook.com/fermiersgenereux/) *[Hors les murs] : Evènement extérieur au Territoire de la Vallée de la Bièvre mais qu’il nous semble pertinent de relayer ici L’équipe de l’agenda Collaboratif

Entrée sur inscription (limité à 10 à cause de la crise sanitaire) – bien se désister si pas prévu de venir finalement

Proposé par l’association Vergers Urbains Les Fermiers Généreux 18 bd de La Chapelle 75018 Paris Paris Quartier de la Chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-09T11:00:00 2021-01-09T13:00:00;2021-01-23T11:00:00 2021-01-23T13:00:00;2021-02-06T11:00:00 2021-02-06T13:00:00;2021-02-20T11:00:00 2021-02-20T13:00:00;2021-03-06T11:00:00 2021-03-06T13:00:00;2021-03-20T11:00:00 2021-03-20T13:00:00

