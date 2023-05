L’atelier du sabot Atelier du sabot Fougerolles-du-Plessis Catégories d’Évènement: Fougerolles-du-Plessis

C'est vers 1860 que Basile Boisbunon a créé la saboterie familiale. C'est son fils, prénommé aussi Basile, qui a assuré la continuité jusqu'à son décès. Sa femme Augustine assura seule, de très nombreuses années pour retransmettre à son fils Paul, qui a fabriqué des sabots de 1930 à 1993. Cet atelier est resté dans son aspect jusqu'à la reprise par Paul Boisbunon, très rapidement la machine a remplacé le travail manuel, ce qui a permis de passer à 10 paires par heure, bien qu'il reste beaucoup de travail de finition à faire à la main. Vous y découvrez tous les outils correspondant à ces taches. On peut également se rendre à pied à l'église de l'Immaculée Conception, à l'ancien lavoir et au parc de la Mairie

