### Au programme : * Retour sur l’évaluation des programmes TAU et LEADER : Présentation et temps de contribution collectif des enseignements des programmations en cours. * Question/Réponses sur l’appel à candidature LEADER : 2023-2027 * Précision de l’organisation de la journée du 4 mars au Salon de l’agriculture

Le webinaire est accessible sur inscription ; il est destiné aux territoires franciliens liés au réseau rural, à la DRIAAF et à la chambre d’agriculture.

