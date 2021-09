La Celle-sur-Nièvre La Celle-sur-Nièvre La Celle-sur-Nièvre, Nièvre Atelier du Ramoy : portes ouvertes La Celle-sur-Nièvre La Celle-sur-Nièvre Catégories d’évènement: La Celle-sur-Nièvre

Nièvre

Atelier du Ramoy : portes ouvertes La Celle-sur-Nièvre, 11 septembre 2021, La Celle-sur-Nièvre. Atelier du Ramoy : portes ouvertes 2021-09-11 – 2021-09-12

La Celle-sur-Nièvre Nièvre La Celle-sur-Nièvre Nièvre Josiane Benzi artiste plasticienne ouvre les portes de son atelier.

Visite gratuite, (fléchage et parking) josiane.benzi@orange.fr Josiane Benzi artiste plasticienne ouvre les portes de son atelier.

Visite gratuite, (fléchage et parking) dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: La Celle-sur-Nièvre, Nièvre Autres Lieu La Celle-sur-Nièvre Adresse Ville La Celle-sur-Nièvre lieuville 47.21404#3.19817