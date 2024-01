Finis Terrae Atelier du Plateau Paris, samedi 23 mars 2024.

Finis Terrae Ciné Concert Finis Terrae de Jean Epstein Quintet Vincent Courtois Samedi 23 mars, 20h00 Atelier du Plateau Plein tarif 14 euros, tarif réduit 11 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:30:00+01:00

« Puissamment évocatrice, la musique de Vincent Courtois a toujours cultivé un rapport particulier à l’image, fût-elle imaginée ou fantasmée. Après nous avoir dévoilé sa cinématographie intime sur l’album Bandes originales, il décide de pousser le bouchon un peu plus loin en composant sa première partition sur un film muet, et non des moindres Finis terrae (1929), manifeste de la période bretonne de Jean Epstein.

Pour évoquer l’atmosphère poétique, fantastique et merveilleuse de ce poème marin, le violoncelliste a imaginé une instrumentation atypique, où les fréquences graves et médium du violoncelle, du basson et du saxophone ténor s’entremêlent avec les couleurs« trad’ » de l’accordéon, que ponctue une batterie toute en subtilité. S’affranchissant bientôt des images qui lui ont donné naissance, la musique vogue désormais par et pour elle-même, invitant chaque auditeur à y projeter son propre film intérieur. »

Atelier du Plateau 5 rue du plateau 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Combat Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://lacompagniedelimprevu.com/finisterrae/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/312280-finis-terrae »}]

Finis Terrae cine concert

Christophe Charpenel