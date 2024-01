Les Ateliers du Violoncelle Atelier du Plateau Paris, mardi 19 mars 2024.

Les Ateliers du Violoncelle Les Ateliers du Violoncelle, du 19 au 24 mars 2024, master classes, concerts, rencontres, table ronde 19 – 24 mars Atelier du Plateau Entrée libre pour les master classes, concerts 14 euros tarif plein 11 euros tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T20:00:00+01:00 – 2024-03-19T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T11:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:30:00+01:00

Les Ateliers du violoncelle

A la croisée entre le festival et l’académie, Les Ateliers du Violoncelle encouragent et soutiennent l’insertion professionnelle de jeunes violoncellistes de niveau supérieur. Chaque année six stagiaires sont sélectionnés pour participer à trois jours de master classes, concerts et rencontres. Sous la direction artistique de Vincent Courtois, Noémi Boutin et Eric-Maria Couturier, une programmation de concerts mettant à l’honneur le violoncelle sous toutes ses formes est proposée en coproduction avec l’Atelier du Plateau. Chaque année, deux commandes d’écriture sont proposées : la première à l’un.e des stagiaires de l’édition précédente sous la supervision d’un violoncelliste compositeur confirmé, la seconde à un violoncelliste compositeur confirmé parrain de l’édition. Les pièces ainsi créées seront interprétées par l’un.e des stagiaires de l’édition en cours, offrant l’expérience passionnante du travail d’interprétation en collaboration avec le compositeur de l’oeuvre et enrichissant le répertoire du violoncelle solo. Les oeuvres créées seront éditées en partenairiat avec 22D Music, permettant aux stagiaires compositeur.rice de découvrir ce processus dans sa globalité. En plus du concert de clôture donné par les stagiaires à la fin de la manifestation, une rencontre avec le parrain de l’édition est organisée ainsi qu’une table ronde autour de la lutherie contemporaine avec le CLAC, collectif du luthiers et d’archetiers.

Atelier du Plateau 5 rue du plateau 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Combat Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://atelierduplateau.org/les-ateliers-du-violoncelle-4/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://lacompagniedelimprevu.com/les-ateliers-du-violoncelle-2024/ »}]

vincent courtois violoncelle

Serge Bloch