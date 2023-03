Ainsi parlait Pénélope de Tino Villanueva Atelier du Plateau Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Ainsi parlait Pénélope de Tino Villanueva Atelier du Plateau, 29 mars 2023, Paris. Ainsi parlait Pénélope de Tino Villanueva 29 – 31 mars Atelier du Plateau https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/174268-ainsi-parlait-penelope Ainsi parlait pénélope de Tino Villanueva traduit de l’anglais par Tomás Pereira Ginet « C’est le palais où j’ai appris à survivre » Une femme attend un homme parti à la guerre, Ulysse. Elle, c’est Pénélope. Elle nous invite à un voyage initiatique où l’attente devient passion, persévérance, acte de résistance. Une vie avance et se tisse avec des armes miraculeuses qui auront raison du désespoir. Deux actrices, un musicien et les accents rock d’une guitare donneront de la voix à Pénélope. « Reviens-moi en lumière d’étoile distante, Ulysse » D’une plume inspirée d’Homère, Tino Villanueva nous offre une ode à la puissance de la vie et à l’amour au delà de l’épreuve. Aujourd’hui, combien d’Ulysse paient encore à la guerre un tribut ancestral ; qu’ils la fuient ou qu’elle les enrôle? Combien de Pénélope tremblent-elles encore pour des embarcations incertaines? Un manifeste pour les temps passés et présents, « L’espoir est une déesse qui veille sur moi » Une ode à la vie Mise en scène: Magali Montoya Avec Catherine Baugué, Magali Montoya et Roberto Basarte Musique, Roberto Basarte Scénographie, Ronan Cahoreau Gallier et Magali Montoya Lumière, Ronan Cahoreau Gallier assistant mise en scène Jules Churin Administration de production, Silvia Mammano Le texte est édité aux éditions de La Maison Rose Atelier du Plateau 5 rue du Plateau Paris Paris 75019 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesolsticedhiver@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0687229100 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

