Atelier du petit luthier au musée Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: 51800

Sainte-Menehould

Atelier du petit luthier au musée Sainte-Menehould, 18 juin 2022, Sainte-Menehould. Atelier du petit luthier au musée Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

2022-06-18 14:30:00 – 2022-06-18 16:00:00 Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc

Sainte-Menehould 51800 Sainte-Menehould Pour jouer comme une rock star lors de la fête de la musique, viens au musée fabriquer et décorer ta propre guitare en carton. tu pourras également partir à la recherche des nombreux musiciens et instruments de musique cachés dans le musée

sur réservation

de 7 à 12 ans

10 enfants maxi +33 3 26 60 62 97 Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

Détails Catégories d’évènement: 51800, Sainte-Menehould Autres Lieu Sainte-Menehould Adresse Musée d'art et d'histoire 15 Place du Général Leclerc Ville Sainte-Menehould lieuville Musée d'art et d'histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Departement 51800

Sainte-Menehould Sainte-Menehould 51800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-menehould/

Atelier du petit luthier au musée Sainte-Menehould 2022-06-18 was last modified: by Atelier du petit luthier au musée Sainte-Menehould Sainte-Menehould 18 juin 2022 51800 Sainte-Menehould

Sainte-Menehould 51800