Vendée

Ferme pédagogique du Marais poitevin Sainte Christine Benet Vendée

2023-02-05 – 2023-03-05

Benet

Vendée Benet Animation pour les familles : l’Atelier du Petit Fermier. Venez découvrir les races locales: baudets du Poitou, brebis Solognotes, poules de Marans et leurs poussins, oies et oisons, ainsi que les lapins-chèvres!

Soins, câlins, et découvertes seront au rendez-vous! 2 heures.

Réservation indispensable dans la limite des places disponibles.

Réservations en ligne possible.

tenue et chaussures adaptées Pour faire vivre aux petits et grands la vie d’une ferme au quotidien ! contact@lafermedumaraispoitevin.fr +33 2 51 52 98 38 http://www.lafermedumaraispoitevin.fr/ Sainte Christine Ferme pédagogique du Marais poitevin Benet

