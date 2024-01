ATELIER DU PETIT FERMIER Sainte Christine Benet, mercredi 6 mars 2024.

ATELIER DU PETIT FERMIER Sainte Christine Benet Vendée

Pour faire vivre aux petits et grands la vie d’une ferme au quotidien !

Animation pour les familles l’Atelier du Petit Fermier.

Venez découvrir les races locales: baudets du Poitou, brebis Solognotes, poules de Marans et leurs poussins, oies et oisons, ainsi que les lapins-chèvres!

Soins, câlins, et découvertes seront au rendez-vous!

2 heures.

Réservation indispensable dans la limite des places disponibles.

Réservations en ligne possible.

tenue et chaussures adaptées .

Sainte Christine Ferme pédagogique du Marais poitevin

Benet 85490 Vendée Pays de la Loire contact@lafermedumaraispoitevin.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:00:00

fin : 2024-03-06 12:00:00



L’événement ATELIER DU PETIT FERMIER Benet a été mis à jour le 2024-01-25 par Vendée Expansion