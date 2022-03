Atelier du petit bricoleur : création pour Pâques Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: Oise

Pont-Sainte-Maxence

Atelier du petit bricoleur : création pour Pâques Pont-Sainte-Maxence, 6 avril 2022, Pont-Sainte-Maxence. Atelier du petit bricoleur : création pour Pâques Pont-Sainte-Maxence

2022-04-06 14:00:00 – 2022-04-06 15:30:00

Pont-Sainte-Maxence Oise Explorez votre côté créatif ainsi que celui de votre bricoleur/euse en herbe lors d’un après-midi de bricolage Parent/Enfant. Une animatrice de l’Office de Tourisme vous propose un atelier décoration sur le thème de Pâques. Votre enfant repartira avec sa création.

Pont-Sainte-Maxence

