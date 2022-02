ATELIER DU PÈRE NOËL Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde

ATELIER DU PÈRE NOËL Audenge, 6 décembre 2022, Audenge. ATELIER DU PÈRE NOËL Rue du Port Cabane Bleue aux Artistes Audenge

2022-12-06 – 2023-01-06 Rue du Port Cabane Bleue aux Artistes

Audenge Gironde Audenge EUR Chaque année, avant d’entamer sa grande tournée de distribution de cadeaux, le Père Noël fait une escale à Audenge depuis sa Laponie natale afin de se reposer un peu et de finaliser la préparation de ses derniers cadeaux. Tout ça aidé par ses amis lutins. Du 6 décembre au 6 janvier, au sein de la Cabane Bleue, venez admirer l’atelier du père Noël, décoré de tous les personnages de Noël, entre lutins, animaux fantastiques, bonhommes de neige, sucreries, sapins… Mais comme le Père Noël a besoin de concentration, il faut rester à l’extérieur de la cabane et observer tout cela depuis les vitres. Le soir, avec les illuminations, c’est encore plus joli… Les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël dans la boîte aux lettres spécialement installée pour recueillir leurs plus beaux souhaits. Chaque année, avant d’entamer sa grande tournée de distribution de cadeaux, le Père Noël fait une escale à Audenge depuis sa Laponie natale afin de se reposer un peu et de finaliser la préparation de ses derniers cadeaux. Tout ça aidé par ses amis lutins. Du 6 décembre au 6 janvier, au sein de la Cabane Bleue, venez admirer l’atelier du père Noël, décoré de tous les personnages de Noël, entre lutins, animaux fantastiques, bonhommes de neige, sucreries, sapins… Mais comme le Père Noël a besoin de concentration, il faut rester à l’extérieur de la cabane et observer tout cela depuis les vitres. Le soir, avec les illuminations, c’est encore plus joli… Les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël dans la boîte aux lettres spécialement installée pour recueillir leurs plus beaux souhaits. +33 5 56 03 81 50 Chaque année, avant d’entamer sa grande tournée de distribution de cadeaux, le Père Noël fait une escale à Audenge depuis sa Laponie natale afin de se reposer un peu et de finaliser la préparation de ses derniers cadeaux. Tout ça aidé par ses amis lutins. Du 6 décembre au 6 janvier, au sein de la Cabane Bleue, venez admirer l’atelier du père Noël, décoré de tous les personnages de Noël, entre lutins, animaux fantastiques, bonhommes de neige, sucreries, sapins… Mais comme le Père Noël a besoin de concentration, il faut rester à l’extérieur de la cabane et observer tout cela depuis les vitres. Le soir, avec les illuminations, c’est encore plus joli… Les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël dans la boîte aux lettres spécialement installée pour recueillir leurs plus beaux souhaits. Mairie Audenge

Rue du Port Cabane Bleue aux Artistes Audenge

dernière mise à jour : 2022-02-16 par OT Coeur Bassin

Détails Catégories d’évènement: Audenge, Gironde Autres Lieu Audenge Adresse Rue du Port Cabane Bleue aux Artistes Ville Audenge lieuville Rue du Port Cabane Bleue aux Artistes Audenge Departement Gironde

Audenge Audenge Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audenge/

ATELIER DU PÈRE NOËL Audenge 2022-12-06 was last modified: by ATELIER DU PÈRE NOËL Audenge Audenge 6 décembre 2022 Audenge Gironde

Audenge Gironde