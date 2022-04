Atelier du Patrimoine – Vitrail Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Atelier du Patrimoine – Vitrail Loches, 9 août 2022, Loches. Atelier du Patrimoine – Vitrail Loches

2022-08-09 14:30:00 – 2022-08-09 17:00:00

Loches Indre-et-Loire La magie du vitrail se révèle à vous, de la fabrication du verre à l’assemblage. Atelier pour les 6-12 ans (possibilité d’un accompagnateur adulte). Matériel fourni. 12 personnes maximum. Port du masque obligatoire + pass sanitaire à partir de 12 ans. patrimoine@mairieloches.com +33 2 47 59 48 21 https://www.ville-loches.fr/ ville loches

Loches

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville Loches Departement Indre-et-Loire

Loches Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Atelier du Patrimoine – Vitrail Loches 2022-08-09 was last modified: by Atelier du Patrimoine – Vitrail Loches Loches 9 août 2022 Indre-et-Loire Loches

Loches Indre-et-Loire