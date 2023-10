Mystérieux crime à l’abbaye Saint-Ouen (8-12 ans) Atelier du patrimoine Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Mystérieux crime à l’abbaye Saint-Ouen (8-12 ans) Atelier du patrimoine Rouen, 31 octobre 2023, Rouen. Mystérieux crime à l’abbaye Saint-Ouen (8-12 ans) Mardi 31 octobre, 14h00 Atelier du patrimoine Inscription obligatoire / Tarif plein 5 € / tarif réduit 2,50 € Qu’est-ce qu’une abbaye ou un monastère ? Une visite de l’abbatiale Saint-Ouen et des vestiges de l’abbaye te permettront de comprendre la vie d’un monastère au Moyen Âge. Puis, sur place, dans le cadre d’un jeu de plateau grandeur nature, tu devras en équipe élucider le meurtre de l’abbé. Atelier du patrimoine 27, rue Victor Hugo, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 76 44 95 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Atelier du patrimoine Adresse 27, rue Victor Hugo, Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Atelier du patrimoine Rouen latitude longitude 49.438928;1.100018

Atelier du patrimoine Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/